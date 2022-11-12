«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового с коэффициентом 4.15

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч «Локомотив» — «Спартак».
Ставка: ничья за 4.15.
«Локомотив» так и не может найти своей игры в первой половине сезона, очень неуклюже смотрится в обороне и вполне по делу находится на данный момент в зоне вылета. Однако в прошлом туре коллектив смог добыть ничью в матче с «Уралом» на его поле и симпатично смотрелся в нападении, отметившись двумя мячами.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Нужда в трёх очках явно придаст мотивации железнодорожникам в дерби и погонит их вперёд, а родные трибуны обеспечат футболистам должную поддержку.
Что касается «Спартака», то здесь всё намного солиднее и с точки зрения качества футбола, и в результатах клуба. Красно-белые пытаются не пустить в серьёзный отрыв чемпиона и активно преследуют его в таблице, идя на не самом большом расстоянии.
Команда хорошо смотрится по всем параметрам и отличается самоотдачей на поле в каждой игре, чего иногда ей не хватало раньше. Однако лёгкой прогулки на «РЖД Арене» явно не предвидится, учитывая сложное положение соперника.
На мой взгляд, в этой паре не всё так просто, как кажется. Да, «Спартак» считается фаворитом матча, но это дерби и «Локомотиву» очень сильно нужны очки. Я считаю, что железнодорожники смогут настроиться нужным образом на эту схватку и выложатся по полной.
По всей видимости, стоит ожидать непростого и примерно равного противостояния, которое завершится ничейным исходом. Мой прогноз — ничья за коэффициент 4.15».
Экспресс с коэффициентом 7.15.
Где покажут матч «Локомотив» — «Спартак».
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