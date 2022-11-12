«Торпедо» — «Зенит»: прогноз Егора Титова

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Торпедо» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» в 2-3 мяча за 2.38.

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«Зенит» после поражения от «Ахмата» и скандала с Чистяковым должен показать свою реакцию на негативные события. Нужна победа, желательно уверенная. Иначе может возникнуть напряжение, с которым будет уже сложнее разобраться. Уверен, что с настроем на этот матч у петербуржцев проблем не возникнет.

Что касается «Торпедо», то даже приход Талалаева пока не помогает. Да, в каких-то моментах прослеживается, что команда стала более организованной, но проблема в том, что качество исполнителей для РПЛ слабовато, к тому же не было совместных сборов, а сейчас ещё и какая-то ротация кадров идёт.

С сыгранностью есть проблемы. Неплохо вроде играли в Грозном, но всё равно уступили, «Спартаку» проиграли без моментов. С «Крыльями» тоже ничего не получилось. Что важно, впереди по нулям – голов нет.

Я не исключаю, что «Торпедо» может упереться, создать проблемы «Зениту», но мастерство петербуржцев всё равно проявится, на мой взгляд. Они получили удар по самолюбию, поэтому в этой встрече будут выкладываться по максимуму. Ставлю на победу «Зенита» в 2-3 мяча».

Экспресс с коэффициентом 12.15.

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