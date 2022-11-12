Прогноз на матч «Наполи» — «Удинезе» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Удинезе».

Ставка: победа «Наполи» и обе забьют за 2.90.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия временно оказался вне игры из-за болей в пояснице. По всей видимости, решать эту проблему со здоровьем грузинский талант будет уже во время паузы на чемпионат мира. Кварацхелия пропустил два матча, но «Наполи» справился и без него. Подопечные Лучано Спаллетти с трудом обыграли в гостях «Аталанту» (2:1) и были сильнее в матче с «Эмполи» (2:0).

«Удинезе» классно начал сезон – шесть побед в восьми стартовых турах, но потом всё сломалось. Высокие и интенсивные нагрузки, которые даёт своей команде тренер Андреа Соттиль, произвели лишь временный эффект. Команда не побеждает в шести матчах подряд, но при этом «Удинезе» исправно набирает очки – пять ничейных результатов при одном поражении.

«Наполи» является крайне неудобным соперником для «Удинезе». В последний раз «Удинезе» побеждал неаполитанцев в апреле 2016 года. С тех пор «Наполи» одержал победы в 12 встречах и лишь однажды сыграл вничью.

На данный момент серия побед «Наполи» над «Удинезе» длится пять матчей. Но «Удинезе» забивал неаполитанцам в шести из семи последних игр. Поставить на победу «Наполи» и обе забьют можно с коэффициентом 2.90.

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