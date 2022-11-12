«Торпедо» — «Зенит»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн-трансляцию матча

12 ноября состоится матч РПЛ «Торпедо» — «Зенит». Начало запланировано на 16:30 мск.
На территории России в прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.19. Успех хозяев оценивается аналитиками в 16.50. На ничью предлагают поставить за 7.40.
Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.65.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.
Экспресс с коэффициентом 12.15.
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Прогноз на матч «Торпедо» — «Зенит» с коэффициентом 2.35.
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Прогноз Александра Бубнова на матч «Локомотив» — «Спартак».
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