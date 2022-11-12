«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на дерби с коэффициентом 3.40

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на московское дерби «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» и обе забьют за 3.40.

«Спартак» безобразный матч провёл в Сочи. Честно говоря, не ожидал увидеть такое, да и мало кто ждал. Даже не знаю, чем это объяснить, до этого всё было нормально. Может быть, так негативно сказался на команде быстрый гол.

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Могли подумать, что на этом матч закончен, учитывая, что «Сочи» не лучшим образом смотрелся в предыдущих встречах. Во втором тайме игры вообще не было – сплошные мучения. Ни скоростей, ни каких-то идей. Нужно на это реагировать. Тем более впереди не проходной матч, а дерби.

«Локомотив» вроде бы понемногу прибавляет. С ЦСКА были позитивные моменты в игре, с «Уралом» проявили характер и спасли матч. Понятно, что сейчас «Локомотиву» нужно просто доиграть оставшиеся матчи, по возможности не свалившись совсем глубоко. А там будет новый тренер, может быть, футболистов каких-то возьмут. Думаю, что, по крайней мере, желания в действиях игроков «Локомотива» будет хоть отбавляй.

Всё-таки я жду, что «Спартак» встрепенётся, Абаскаль проведёт работу. Не хочется видеть такую безвольную команду, как «Сочи». Тем более мы же видели только что другой «Спартак». Рискну и сыграю с высоким коэффициентом «победа «Спартака» и обе команды забьют».

У «Локо» в хорошем состоянии Миранчук, думаю, помощники у него найдутся, а у спартаковцев сзади не всё в порядке, но зато впереди у Абаскаля много вариантов. Наверное, стоит вернуться к игре с одним чистым нападающим. Когда появляются и Соболев, и Николсон, получается в большинстве случаев не очень. И, конечно, от Промеса жду его фирменной игры».

Экспресс с коэффициентом 9.54.

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