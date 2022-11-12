«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Кузьмича на столичное дерби

Популярный блогер Кузьмич дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Ставка: первый гол «Спартака» во втором тайме за 3.20.
«Матч «Локомотив» — «Спартак». Это дерби, а значит, прогнозировать на порядок сложнее. Напрашивается победа гостей за 1.80, но мы пойдём другим путём. Есть ощущение, что «Спартак» попал в какую-то функциональную яму и находится не в лучшей своей форме.
«Локомотив», в свою очередь, будет действовать от обороны и снова сыграет в три центральных защитника. Есть у меня чуйка, что в первом тайме «Спартак» не забьёт, а уже в перерыве Абаскаль чем-то мотивирует Соболева.
В общем, берём то, что свой первый гол «Спартак» забьёт именно во втором тайме, за чумовой коэффициент 3.20. Да, риск, да, угадайка, но коэффициент того стоит. Ставка может сыграть, а значит, она валуйная».
Экспресс с коэффициентом 9.54.
Где покажут матч «Локомотив» — «Спартак».
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Прогноз Александра Бубнова на матч «Локомотив» — «Спартак».
Прогноз Виктора Гусева на матч «Локомотив» — «Спартак» с коэффициентом 2.80.
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