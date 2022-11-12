«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон».
Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 2.22.
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«Ливерпуль» проводит не самый убедительный свой сезон и временами совсем не радует в АПЛ, но остаётся грозным противником для любого соперника вне зависимости от своего положения. После двух поражений в чемпионате красные смогли одолеть на выезде грозный в этом розыгрыше «Тоттенхэм» и несколько поправили непростую ситуацию в таблице. До первой четвёрки команде ещё прилично, что должно добавить мотивации и агрессии в домашнем противостоянии с представителем зоны вылета.
«Саутгемптон» и вовсе смотрится очень скверно в первой части чемпионата и вполне по делу находится в опасном секторе таблицы. Клуб откровенно слаб в своих атакующих построениях и забивает крайне мало, а на выезде совсем часто проваливает матчи, не сумев отличиться четыре раза в пяти прошлых гостевых играх. «Святые» вполне могут сменить прописку по итогам сезона с таким низким качеством футбола.
На мой взгляд, в этой паре всё предельно понятно, и вряд ли здесь стоит рассчитывать на интригу. Да, «Ливерпуль» нестабилен в чемпионате, но соперник и вовсе плох в этом году. Я считаю, что хозяева смогут без особых сложностей добыть три очка, учитывая низкий уровень игры «Саутгемптона».
Вероятнее всего, гости снова уйдут с поля без гола, ведь забить на «Энфилде» непросто и более весомым соперникам. Мой прогноз — победа «Ливерпуля» всухую за коэффициент 2.22».
Экспресс с коэффициентом 9.54.
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