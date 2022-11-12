«Локомотив» — «Спартак»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, прямой эфир

12 ноября состоится матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак». Начало запланировано на 19:30 мск.

На территории России в прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.82. Успех хозяев оценивается аналитиками в 4.20. На ничью предлагают поставить за 4.20.

Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.17.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 9.54.

Прогноз Александра Бубнова на матч «Локомотив» — «Спартак».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Локомотив» — «Спартак» с коэффициентом 2.80.

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