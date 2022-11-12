«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко с коэффициентом 3.60

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси».
Ставка: ничья за 3.60.
«Ньюкасл» приятно радует своим высоким качеством игры в этом сезоне и заслуженно ворвался в тройку лидеров после прошлой игры, потеснив оттуда «Тоттенхэм».
Команда выглядит здорово в обороне, практически не ошибаясь результативно и часто оставаясь сухой. Да и солидная серия без поражений в родных стенах внушает уважение и должна заставить задуматься предстоящего противника, который значительно утратил задор.
«Челси» явно находится на спаде и смотрится сейчас не очень уверенно в атаке, учитывая результаты коллектива в последних играх. Да, календарь у клуба был весьма непростой, но он не выигрывает четыре матча кряду, что заставляет усомниться в его претензиях на высокие места по итогам сезона.
Поражение от «Арсенала» ещё можно понять, но разгром от «Брайтона» и вовсе не прибавляет оптимизма болельщикам синих. Однако лондонцы имеют очень опытных игроков в составе, которые не раз проходили через подобные сложности и знают, как из них выбраться.
На мой взгляд, в этой паре будет очень серьёзная борьба и не стоит ждать лёгкой победы «сорок», хоть они сейчас и хороши. «Челси» нуждается в очках и будет крайне сильно мотивирован на поле соперника, да и в классе лондонцы явно выигрывают.
Я считаю, что схватка пройдёт в равной борьбе и не принесёт победы ни для одной из сторон, ведь оба клуба имеют равные шансы на успех. Мой прогноз — ничья за коэффициент 3.60».
Экспресс с коэффициентом 9.54.
Обнародован состав сборной Аргентины на ЧМ-2022.
Сербский журналист: на ЧМ-2022 мы будем представлять Россию.
Лайшев: футболисты заплачут от зависти, если узнают зарплаты фигуристов.
Кварацхелия: конечно, я рад, когда меня сравнивают с Марадоной.
- 12 ноября 2022
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00