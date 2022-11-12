«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко с коэффициентом 3.60

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси».

Ставка: ничья за 3.60.

«Ньюкасл» приятно радует своим высоким качеством игры в этом сезоне и заслуженно ворвался в тройку лидеров после прошлой игры, потеснив оттуда «Тоттенхэм».

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Команда выглядит здорово в обороне, практически не ошибаясь результативно и часто оставаясь сухой. Да и солидная серия без поражений в родных стенах внушает уважение и должна заставить задуматься предстоящего противника, который значительно утратил задор.

«Челси» явно находится на спаде и смотрится сейчас не очень уверенно в атаке, учитывая результаты коллектива в последних играх. Да, календарь у клуба был весьма непростой, но он не выигрывает четыре матча кряду, что заставляет усомниться в его претензиях на высокие места по итогам сезона.

Поражение от «Арсенала» ещё можно понять, но разгром от «Брайтона» и вовсе не прибавляет оптимизма болельщикам синих. Однако лондонцы имеют очень опытных игроков в составе, которые не раз проходили через подобные сложности и знают, как из них выбраться.

На мой взгляд, в этой паре будет очень серьёзная борьба и не стоит ждать лёгкой победы «сорок», хоть они сейчас и хороши. «Челси» нуждается в очках и будет крайне сильно мотивирован на поле соперника, да и в классе лондонцы явно выигрывают.

Я считаю, что схватка пройдёт в равной борьбе и не принесёт победы ни для одной из сторон, ведь оба клуба имеют равные шансы на успех. Мой прогноз — ничья за коэффициент 3.60».

Экспресс с коэффициентом 9.54.

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