«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз Эдуарда Мора с коэффициентом 2.41

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.41.

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«Последний тур перед чемпионатом мира. «Арсенал» идёт на первом месте, два очка отрыва от «Сити». Думаю, что «Арсенал» сделает всё возможное, чтобы на паузу уйти лидером. Это очень важно в плане психологии. «Канониры» пожертвовали Кубком лиги, выставили второй состав, проиграв «Брайтону».

«Вулверхэмптон» одержал всего лишь две победы, это были минимальные победы в матчах с командами из нижней части таблицы. Против сильных команд пока ничего не получается. И вот как раз «волки» одержали в Кубке лиги победу, потому что хоть где-то побеждать надо.

Думаю, что «Арсенал» сделает всё, чтобы выиграть максимально уверенно и не допустить случайной ничьей. Выйдет оптимальный состав, который выдаст свой лучший матч. Потому что дальше будет большая пауза, все игроки разъедутся по сборным или отдыхать».

Экспресс с коэффициентом 9.54.

Прогноз на матч «Рома» — «Торино» с коэффициентом 8.20.

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