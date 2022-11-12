Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: неожиданный прогноз на бой UFC 281

Авторы Betassist подготовили прогноз на бой Исраэль Адесанья – Алекс Перейра.

Ставка: победа Алекса Перейры за 2.51.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Понятное дело, что Адесанья считается фаворитом. Такое впечатление, что Иззи взломал скрипт того, как долгое время оставаться на вершине. Можно сколько угодно ругать его за слабую зрелищность, но Исраэль своё дело знает.

Как побеждать Адесанью, показал Ян Блахович, но сейчас в среднем весе нет тех, кто мог бы повторить успех поляка, и Перейре придётся искать свой путь.

Он у него, конечно же, есть. Главное оружие бразильца – «динамит в кулаках», высочайший уровень ударной техники, который он уже успел адаптировать под ММА. Это не дуболом вроде Косты и Веттори, Алекс гораздо техничнее и опаснее.

Даже если Адесанья в привычном стиле будет работать вторым номером, у Алекса есть шанс зацепить чемпиона и вытащить его на удобную для себя дистанцию. Ударники такого уровня, как Перейра, всегда имеют свой шанс. Можно рискнуть и поставить на победу Алекса Перейры за 2.51.

Экспресс с коэффициентом 9.54.

Прогноз на бой Адесанья — Перейра с коэффициентом 3.75.

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