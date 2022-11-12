«Динамо» — ЦСКА: когда начало матча, по какому каналу покажут, коэффициенты

13 ноября состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 19:30 мск.
Смотреть матч можно на телеканале «Матч!».
Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех красно-синих оценён экспертами в 2.60. Ставки на ничью принимаются также за 3.80.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.
Экспресс с коэффициентом 10.53.
Прогноз на матч «Рома» — «Торино» с коэффициентом 8.20.
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Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» с коэффициентом 3.02.
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- 12 ноября 2022
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