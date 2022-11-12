UFC 281: кард участников, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут

В ночь с 12 на 13 ноября состоится турнир UFC 281, который пройдёт на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Начало турнира – не ранее 2:00 мск. Старт главного карда запланирован на 6:00 мск.
Посмотреть трансляцию турнира UFC 281 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.
Напомним, в главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья (23-1) проведёт защиту титула против бразильца Алекса Перейры (6-1).
UFC 281. Основной кард:
- Исраэль Адесанья (Новая Зеландия) – Алекс Перейра (Бразилия);
- Карла Эспарза (США) – Вэйли Чжан (Китай);
- Дастин Порье (США) – Майкл Чендлер (США);
- Фрэнки Эдгар (США) – Крис Гутьеррес (США);
- Дэн Хукер (Австралия) – Клаудио Пуэльес (Перу).
Экспресс с коэффициентом 10.53.
Прогноз на бой Адесанья — Перейра с коэффициентом 3.75.
Масвидаль объяснил, почему считает Порье фаворитом боя с Чендлером.
Нейт Диаз язвительно высказался о Порье и Чендлере перед их боем.
Джастин Гэтжи: титульный бой для Макгрегора? Этого никогда не будет.
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