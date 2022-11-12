UFC 281: кард участников, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут

В ночь с 12 на 13 ноября состоится турнир UFC 281, который пройдёт на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Начало турнира – не ранее 2:00 мск. Старт главного карда запланирован на 6:00 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 281 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Напомним, в главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья (23-1) проведёт защиту титула против бразильца Алекса Перейры (6-1).

UFC 281. Основной кард:

Карла Эспарза (США) – Вэйли Чжан (Китай);

Дастин Порье (США) – Майкл Чендлер (США);

Фрэнки Эдгар (США) – Крис Гутьеррес (США);

Дэн Хукер (Австралия) – Клаудио Пуэльес (Перу).

Экспресс с коэффициентом 10.53.

Прогноз на бой Адесанья — Перейра с коэффициентом 3.75.

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