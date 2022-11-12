Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» с коэффициентом 2.25

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (0) за 2.25.

О бедах «Ак Барса» приходится рассуждать уже довольно давно, но начало ноября он проводил достаточно неплохо. Три победы в четырёх матчах позволили болельщикам поверить, что Олег Знарок всё-таки нашёл ключ к своей команде и она вновь наберёт ход.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Однако сейчас у казанцев снова всё идёт не по плану – два поражения подряд в матчах с «Нефтехимиком» и «Торпедо», пропущено 10 шайб, игра в меньшинстве и в большинстве всерьёз пошла на спад.

Возможно, небольшого прогресса «Ак Барсу» удалось добиться в качестве взаимодействия у чужих ворот и Александр Радулов снова набирает очки. Проблемы команды никуда не делись – у неё 13 поражений в 17 последних матчах и в половине случаев пропускалось не менее трёх шайб за игру.

«Авангард» сейчас очевидно намного стабильнее и интереснее. Уже можно отметить, что перемены на тренерской скамейке пошли команде на пользу.

У омичей восемь побед в девяти предыдущих встречах и серия из шести побед, на этом отрезке они стабильно забивали не менее трёх голов в ворота соперников. Гости в данный момент выглядят намного предпочтительнее, и на их победу дают высокий коэффициент. Возьмём победу гостей с форой (0) за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 10.53.

Кубок мира по хоккею перенесли на 2025 год.

Овечкин поднялся на 71-е место в НХЛ по количеству проведённых матчей.

Игорь Гришин возглавил московский «Спартак».

Малкин: если русским можно играть в НХЛ, почему нам нельзя на Кубок мира?