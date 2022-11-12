Прогноз на бой UFC 281 Адесанья — Перейра с коэффициентом 3.75

Авторы Betassist подготовили прогноз на бой Исраэль Адесанья – Алекс Перейра.
Ставка: победа Адесаньи нокаутом или техническим нокаутом за 3.75.
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Интрига боя заключается в том, что Алекс Перейра дважды отправил в нокаут Исраэля Адесанью во времена выступления соперников в кикбоксинге.
Алекс пришёл в UFC в 2016 году и всего за три боя доказал своё право оспорить чемпионский титул. За это время Адесанья переколотил всех претендентов. Его текущие показатели — 23 победы и одно поражение. Исраэлю 33 года, он пластичный и высокий (193 см).
У Адесаньи максимально неприятные удары, особенно коленями. Он постарается постоянно держать Перейру на расстоянии удара. Опасаясь нарваться на встречные, Адесанья постарается передвигаться на лёгких ногах и выискивать момент для финального удара.
Весьма вероятно, что Исраэль Адесанья сумеет найти момент для решающего удара и отомстит сопернику за два нокаута в кикбоксинге. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу Адесаньи нокаутом или техническим нокаутом за коэффициент 3.75.
Экспресс с коэффициентом 10.53.
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