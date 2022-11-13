Эксперты назвали фаворита в дуэли Роналду — Месси по голам на ЧМ-2022 в Катаре

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Все 32 сборные должны объявить составы на турнир до 14 ноября включительно. Максимальное количество футболистов в заявке — 26.

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Эксперты предлагают поставить на дуэль Криштиану и Лионеля по голам на ЧМ-2022. Фаворитом у букмекеров идёт Месси – сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 2.02. Если выиграет Роналду, то сыграет коэффициент 2.85.

Аналитики уверены, что на двоих Роналду и Месси забьют больше 4.5 мяча, и предлагают поставить на этот исход за 1.39. Сделать ставку на тотал меньше 4.5 мяча в этой дуэли можно с коэффициентом 2.80.

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