Прогноз на матч «Рома» — «Торино» с коэффициентом 8.20

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч «Рома» — «Торино».

Ставка: победа «Торино» и обе забьют за 8.20.

После ничейного результата в матче с «Сассуоло» (1:1) португальский тренер обрушился с критикой на игрока команды, имя которого не назвал. Сообщается, что речь может идти о защитнике Рике Карсдорпе. Но самое важное здесь то, что страдает атмосфера в составе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Шлейф проигранного неделей ранее римского дерби (0:1) испортил «Роме» концовку осенней части чемпионата. А ведь не так давно команда проиграла в домашней встрече с «Наполи» (0:1), в которой римляне ни разу не пробили в створ. Дома команда Жозе Моуринью вообще выступает плохо. На «Стадио Олимпико» у «Ромы» четыре поражения в шести матчах во всех турнирах, тогда как в гостях – семь матчей без поражений.

«Торино» находится куда в лучшей форме – четыре победы в пяти последних матчах во всех турнирах. Лучшим игроком туринцев является бывший игрок ЦСКА Никола Влашич, на счету которого гол и ассист в победном матче с «Сампдорией». Хорошо показывает себя и Алексей Миранчук, который набрал отличную форму после травмы. В последних четырёх матчах у Миранчука гол, результативная передача и заработанный пенальти.

«Торино» нужно пользоваться битьём посуды в стане «Ромы». Жозе Моуринью не вовремя внёс разлад в команду. Пауза на чемпионат мира пойдёт римлянам на пользу, но пока предстоит сыграть ещё один неудачный домашний матч. В четырёх из пяти последних матчей «Ромы» и в трёх из пяти последних матчей «Торино» забивали обе команды. Поставить на победу «Торино» и обе забьют можно с коэффициентом 8.20.

Экспресс с коэффициентом 10.53.

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