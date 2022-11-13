«Торпедо» — «Зенит»: результат матча РПЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

12 ноября на стадионе «Лужники» в Москве проходил матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местное «Торпедо» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.

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На 70-й минуте точный удар удался бразильцу Малкому, который и открыл счёт в матче, выведя «Зенит» вперёд. Спустя 11 минут отличился Клаудиньо.

«Зенит» в 17 матчах чемпионата России набрал 42 очка и продолжает занимать в турнирной таблице первое место. «Торпедо» с шестью очками идёт на последней позиции в чемпионате России.

Обслуживала матч «Торпедо» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогали ему Алексей Лунёв и Валерий Данченко. Резервный судья — Евгений Турбин. Арбитр VAR — Виталий Мешков, AVAR — Николай Богач.

Экспресс с коэффициентом 10.53.

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» с коэффициентом 3.02.

Серхио Рамос и де Хеа не попали в заявку сборной Испании на ЧМ-2022.

Прогноз на матч «Химки» — «Сочи» с коэффициентом 4.05.

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