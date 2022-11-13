Адесанья — Перейра: UFC 281, где смотреть онлайн бесплатно, по какому каналу покажут

В ночь с 12 на 13 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 281. В главном бою вечера действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья будет защищать титул от бразильца Алекса Перейры. Начало боя запланировано на 7:30 мск.
Посмотреть трансляцию турнира UFC 281 с боем Исраэль Адесанья – Алекс Перейра можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.
У бойцов есть бэкграунд из двух боёв в кикбоксинге, оба поединка выиграл Алекс.
Букмекеры уверены, что Исраэль Адесанья защитит титул чемпиона, и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.50. Победа Алекса Перейры оценена в 2.70.
Эксперты считают, что бой продлится всю дистанцию. Сделать ставку на тотал больше 4.5 раунда можно за 1.74. Тотал меньше 4.5 раунда оценён экспертами в 2.10.
На досрочную победу Исраэля Адесаньи предлагают коэффициент 3.40. Если поединок закончится в первом раунде, то сыграет коэффициент 5.40.
Экспресс с коэффициентом 10.53.
Прогноз на бой Адесанья — Перейра с коэффициентом 3.75.
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