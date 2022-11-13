«Локомотив» — «Спартак»: результат дерби, как сыграли, кто победил, какой счёт

12 ноября на стадионе «РЖД Арена» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сыграли московские «Локомотив» и «Спартак».

Финальный свисток Владимира Москалёва зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.

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На 22-й минуте пенальти реализовал Квинси Промес. Нидерландец сам заработал этот 11-метровый удар, когда на нём сфолил вратарь «Локомотива» Даниил Худяков. После просмотра VAR Москалёв принял решение поставить пенальти в ворота хозяев.

На 29-й минуте Шамар Николсон выдал передачу на Данилу Пруцева, а тот забил второй мяч «Спартака». В концовке встречи один мяч отыграл нападающий Вильсон Изидор, но красно-белые сумели удержать победу в этом матче.

«Спартак» набрал 36 очков и ушёл на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (13) — 14-й.

Обслуживала матч «Локомотив» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ему помогали Константин Шаламберидзе и Денис Березнов. Резервный судья — Евгений Кукуляк. Арбитр VAR — Павел Шадыханов, AVAR — Антон Кобзев.

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