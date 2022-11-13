«Оренбург» — «Краснодар»: ставка Александра Бубнова с коэффициентом 7.50

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч «Оренбург» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 7.50.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Оренбург» — домашняя команда. Львиную долю очков набирает на своём поле, на синтетическом газоне уральцы чувствуют себя уверенно.

Особо можно выделить латиноамериканскую группу атаки, которая в значительной мере делает результат. «Краснодар» же хорош на выезде, тоже здорово смотрится в атаке, а в турнирной таблице располагается выше соперника.

С учётом домашнего матча для команды Марцела Лички, прогнозирую ничейный исход».

Экспресс с коэффициентом 14.21.

Прогноз на матч «Рома» — «Торино» с коэффициентом 8.20.

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Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» с коэффициентом 3.02.

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