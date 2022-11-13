«Оренбург» — «Краснодар»: ставка Александра Бубнова с коэффициентом 7.50

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч «Оренбург» — «Краснодар».
Ставка: ничья за 7.50.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Оренбург» — домашняя команда. Львиную долю очков набирает на своём поле, на синтетическом газоне уральцы чувствуют себя уверенно.
Особо можно выделить латиноамериканскую группу атаки, которая в значительной мере делает результат. «Краснодар» же хорош на выезде, тоже здорово смотрится в атаке, а в турнирной таблице располагается выше соперника.
С учётом домашнего матча для команды Марцела Лички, прогнозирую ничейный исход».
Экспресс с коэффициентом 14.21.
Прогноз на матч «Рома» — «Торино» с коэффициентом 8.20.
Сербский журналист: на ЧМ-2022 мы будем представлять Россию.
Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» с коэффициентом 3.02.
Аршавин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022 в Катаре.
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