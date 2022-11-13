«Динамо» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на московское дерби

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

«Это последний матч российского чемпионата в текущем году перед зимним перерывом. Я думаю, что соперники должны порадовать перед длинным отпуском. Тем более, что обе команды выйдут после неожиданных поражений.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«Динамо» полностью переиграло «Ростов», но проиграло 1:2. ЦСКА дома уступил «Пари НН». Кстати, «Динамо» не проигрывало ЦСКА в 11 из 12 личных встреч на своём поле.

До поражений в прошлом туре обе команды шли с серией хороших результатов. Наверняка они стремятся занять более приятное место в турнирной таблице. Тем более, они находятся рядом — между ними всего три очка разницы. В первом круге на поле армейцев была ничья. В прошлом чемпионате соперники обменялись домашними победами.

В нынешнем сезоне «Динамо» дома выиграло пять раз, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. ЦСКА в гостях три раза выиграл, три раза сыграл вничью и дважды проиграл. С именами Йокановича и Федотова связаны большие надежды болельщиков. Думаю, они сделают выводы из прошлых игр.

У «Динамо» сильная атака. Вполне возможен выход в старте тех ребят, которые появились в прошлом матче только на замену и могли переломить матч с «Ростовом». Нашла коса на камень. Поэтому жду эмоциональную игру и много голов».

Экспресс с коэффициентом 14.21.

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