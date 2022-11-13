«Динамо» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на московское дерби

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.82.
«Это последний матч российского чемпионата в текущем году перед зимним перерывом. Я думаю, что соперники должны порадовать перед длинным отпуском. Тем более, что обе команды выйдут после неожиданных поражений.
«Динамо» полностью переиграло «Ростов», но проиграло 1:2. ЦСКА дома уступил «Пари НН». Кстати, «Динамо» не проигрывало ЦСКА в 11 из 12 личных встреч на своём поле.
До поражений в прошлом туре обе команды шли с серией хороших результатов. Наверняка они стремятся занять более приятное место в турнирной таблице. Тем более, они находятся рядом — между ними всего три очка разницы. В первом круге на поле армейцев была ничья. В прошлом чемпионате соперники обменялись домашними победами.
В нынешнем сезоне «Динамо» дома выиграло пять раз, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. ЦСКА в гостях три раза выиграл, три раза сыграл вничью и дважды проиграл. С именами Йокановича и Федотова связаны большие надежды болельщиков. Думаю, они сделают выводы из прошлых игр.
У «Динамо» сильная атака. Вполне возможен выход в старте тех ребят, которые появились в прошлом матче только на замену и могли переломить матч с «Ростовом». Нашла коса на камень. Поэтому жду эмоциональную игру и много голов».
Экспресс с коэффициентом 14.21.
Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» с коэффициентом 3.02.
Зарема Салихова: Абаскаль лучший тренер в РПЛ.
Прогноз на матч «Химки» — «Сочи» с коэффициентом 4.05.
- 13 ноября 2022
-
08:20
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
01:30
-
01:00
-
00:30
- 12 ноября 2022
-
23:30
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20