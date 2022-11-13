«Динамо» — ЦСКА: где смотреть онлайн, во сколько начало, прогнозы

13 ноября состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Смотреть матч можно на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех красно-синих оценён экспертами в 2.60. Ставки на ничью принимаются также за 3.80.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Экспресс с коэффициентом 14.21.

Прогноз на дерби «Динамо» — ЦСКА с коэффициентом 3.88.

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