«Химки» — «Сочи»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 9.50

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч «Химки» — «Сочи».

Ставка: победа «Сочи» со счётом 1:0 за 9.50.

«Химки» прервали сверхдлинную серию без побед, обыграв «Оренбург». В психологическом плане для команды это мощное подспорье.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Однако один матч кардинально проблемы не может решить — химчане продолжают находиться в процессе перестройки.

«Сочи» в этом плане играет стабильнее. Хотя в этом сезоне сочинцы просели, свой потенциал они продемонстрировали в игре со «Спартаком», где взяли балл.

С учётом более сбалансированного и сыгранного состава — победа гостей. Будет она минимальной, и большого количества голов ждать не стоит».

Экспресс с коэффициентом 14.21.

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