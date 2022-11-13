«Динамо» — ЦСКА: ставка Александра Бубнова на дерби с коэффициентом 10.0

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на московское дерби «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА со счётом 2:1 за 10.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Принципиальная игра для соседей по турнирной таблице, которых разделяет три очка. В прошлом туре оба столичных клуба уступили. Если же говорить про более длительный отрезок, динамовцы в последнее время прибавили, а вот ЦСКА находится не в самой лучшей форме — в пяти играх всего одна победа.

Тем не менее есть факторы, которые говорят не в пользу бело-голубых. Это проблемы в обороне, из-за которых команда давно не играла «на ноль», и отсутствие в составе ряда лидеров — Денис Макаров и Диего Лаксальт пропустят встречу из-за перебора карточек.

У армейцев в этом плане ситуация лучше, состав стабильней, а потому и шансы на победу несколько выше».

Экспресс с коэффициентом 14.21.

Где покажут матч «Динамо» — ЦСКА.

Прогноз на дерби «Динамо» — ЦСКА с коэффициентом 3.88.

Сербский журналист: на ЧМ-2022 мы будем представлять Россию.

Прогноз на матч «Химки» — «Сочи» с коэффициентом 4.05.