«Динамо» — ЦСКА: ставка Александра Бубнова на дерби с коэффициентом 10.0

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на московское дерби «Динамо» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА со счётом 2:1 за 10.0.
«Принципиальная игра для соседей по турнирной таблице, которых разделяет три очка. В прошлом туре оба столичных клуба уступили. Если же говорить про более длительный отрезок, динамовцы в последнее время прибавили, а вот ЦСКА находится не в самой лучшей форме — в пяти играх всего одна победа.
Тем не менее есть факторы, которые говорят не в пользу бело-голубых. Это проблемы в обороне, из-за которых команда давно не играла «на ноль», и отсутствие в составе ряда лидеров — Денис Макаров и Диего Лаксальт пропустят встречу из-за перебора карточек.
У армейцев в этом плане ситуация лучше, состав стабильней, а потому и шансы на победу несколько выше».
Экспресс с коэффициентом 14.21.
Где покажут матч «Динамо» — ЦСКА.
Прогноз на дерби «Динамо» — ЦСКА с коэффициентом 3.88.
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