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Дастин Порье — Майкл Чендлер: кто победил, результат боя UFC 281, в каком раунде

Дастин Порье — Майкл Чендлер: кто победил, результат боя UFC 281, в каком раунде
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В ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281. В рамках главного карда американский боец смешанных единоборств в лёгком весе Дастин Порье встречался с соотечественником Майклом Чендлером.

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Бой завершился досрочной победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.

Теперь на счету Порье в профессиональной карьере 36 боёв, в которых он одержал 29 побед и потерпел семь поражений. Свой последний поединок Порье проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре.

Майкл Чендлер провёл 31 бой, одержав 23 победы и потерпев восемь поражений.

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