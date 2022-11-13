«Оренбург» — «Краснодар»: ставка Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар».

Ставка: тотал второго тайма больше 1 мяча за 1.95.

«Оренбург» у себя дома на искусственном поле будет принимать «Краснодар». Краснодарцы много пропускают в последнее время: три – от «Ахмата», три – от «Ростова», три – от «Факела» сейчас. Вообще большие проблемы в обороне. Матвей Сафонов допускает ненужные совсем, необязательные ошибки. На линии он прекрасен – отличная реакция и много спасений. Но игра ногами и слишком самоуверенные действия дают о себе знать.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Плюс в обороне есть индивидуальные ошибки, в середине поля не всё в порядке. В последнем матче не было Сперцяна, но это не мешало «Краснодару» достаточно легко моменты создавать. Забей пенальти Рамирес, не было бы никаких вопросов по результату в Воронеже, но они появились. В итоге «Краснодар» потерял очки там, где не нужно было этого делать.

«Оренбург» дома хорош, я бы даже сказал, прекрасен. Он использует своих болельщиков, преимущество собственного газона.

По статистике, букмекеры часто дают коэффициент выше двойки на вариант «второй тайм результативнее первого». Если коэффициент ниже двойки, то вероятность этого ближе к 100%.

Другими словами, чем ниже коэффициент, тем больше вероятность этого события. Здесь предлагают на этот вариант коэффициент 1.95. Это говорит о том, что практически вся статистика подведена под то, что второй тайм будет результативнее первого.

«Краснодар» вряд ли будет вступать в открытый бой с «Оренбургом» с первых минут. «Оренбург» может нарваться на быстрые контратаки краснодарцев, тем более Кордоба в хорошей форме. Сычевой продлил контракт; не знаем, как на нём это скажется. В общем, на мой взгляд, основные результативные действия в этом матче могут произойти именно во втором тайме».

Экспресс с коэффициентом 14.21.

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