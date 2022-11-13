«Динамо» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на дерби с коэффициентом 2.72

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» за 2.72.

«Динамо» до предыдущей игры смотрелось весьма солидно по всем параметрам, особенно в нападении. Клуб смог забить соперникам за три победных матча 12 мячей и не остался без своего гола в проигрышной схватке с «Ростовом». Состав очень хорош в родных стенах и добыл дома семь выигрышей в 10 прошлых противостояниях, уступив лишь однажды – «Зениту».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Сопернику будет крайне непросто зацепиться за очки, учитывая высокий класс бело-голубых и их результаты на своём поле.

ЦСКА и сам проиграл в прошлом туре, не сумев дома найти ключи к обороне нижегородцев и пропустив при единственном ударе в створ от соперника. Это досадное поражение явно не добавит оптимизма армейцам перед сложнейшим дерби, да и в целом их игра в последнее время стала не такой качественной. Особенно не впечатляет оборона команды, которая позволяет слишком многое оппонентам.

По всей видимости, московское дерби пройдёт без особой интриги. Да, ЦСКА выше в таблице и давненько не проигрывал в РПЛ до предыдущей игры, но клуб не смотрится сейчас конкурентно против таких серьёзных соперников, как «Динамо».

Бело-голубые хороши в домашних схватках, настроены весьма решительно и отлично играют в нападении, что должно, по моему мнению, принести им три очка в этой встрече. Мой прогноз — победа «Динамо» за коэффициент 2.72».

Экспресс с коэффициентом 14.21.

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