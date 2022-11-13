Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: кто выиграл, результат боя UFC 281, кто стал чемпионом

В ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281.
В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проводил защиту титула против бразильца Алекса Перейры.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Бой завершился досрочной победой Перейры в пятом раунде. Бразилец отправил Адесанью в нокаут.
На счету Исраэля Адесаньи 25 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 23 победы в них при двух поражениях. Алекс Перейра провёл восемь боёв, одержал семь побед и потерпел одно поражение.
Напомним, в рамках главного карда американский боец Дастин Порье удушающим приёмом в третьем раунде одолел соотечественника Майкла Чендлера, а китаянка Вэйли Чжан одолела американку Карлу Эспарзу, став чемпионкой UFC в минимальном женском весе.
Экспресс с коэффициентом 14.21.
UFC объявил бой Махачева и Волкановски.
Дастин Порье установил рекорд UFC.
Родригес и Эмметт подерутся за временный титул UFC в полулёгком весе.
Фёдор Емельяненко посоветовал Петру Яну молиться после поражений в UFC.
- 13 ноября 2022
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
01:30
-
01:00
-
00:30
- 12 ноября 2022
-
23:30
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00