«Химки» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч 17-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Сочи».

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Замечательная погода стоит в столичном регионе. Настроение у «Химок» получше после первой победы под руководством Спартака Гогниева. Он по-прежнему дисквалифицирован и будет смотреть матч с трибуны. «Сочи» тоже тренера поменял. Гаранин уже не работает, правда, пока об этом не объявляют.

Если «Химки» сыграют так же организованно, от соперника, как это было в игре с «Оренбургом», ловить много мячей в этом матче не стоит. «Сочи» сейчас явно не в порядке, даже учитывая, что второй тайм против «Спартака» провели достаточно бодро и неплохо. Но на выезде против упёртых «Химок», я думаю, вопросы могут быть.

Здесь «Химкам» очень нужен результат, а «Сочи» в ожидании перемен, изменений на тренерском мостике. Сейчас важно доиграть эту часть сезона, а потом садиться в своих кабинетах и думать, как жить дальше.

Мой прогноз – тотал меньше 3 мячей за 1.80. Думаю, что больше трёх мячей точно в этом матче забито быть не должно, а меньше трёх – вполне вероятно».

Экспресс с коэффициентом 14.21.

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