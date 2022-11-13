«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона «Ак Барс» — «Авангард».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет за 1.40.

«После того как «Ак Барсу» весёлые нижегородские пацаны Ларионова накидали шесть шайб, даже я, казалось бы, изучивший и самого Знарка, и его методику, сильно призадумался. В принципе, опыт подсказывает, что Знарок подводит пик формы всех своих команд к Новому году.

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Другое дело, что СКА и без пика обыгрывал девять соперников из 10, а тому «Спартаку», что у него был, как форму ни форсируй, всё равно высоких результатов не добиться.

Тут-то дело совсем не в физике, с физикой у казанцев, в принципе, всё нормально. Дело в каком-то разладе внутри команды, которого при прежнем Знарке, да ещё при поддержке Витолиньша, не могло быть по определению.

У руководства Татарстана и «Ак Барса» нечеловеческое терпение. Оно поддерживается тем, что «Ак Барс» стреляет редко, но метко, заваливая соперников своего уровня. Но любое терпение имеет границы, и где эти границы будут, если к ёлочке «Ак Барс» не попрёт в гору?

Статистика личных встреч в данной серии полностью на стороне «Ак Барса», да вдобавок в регулярном сезоне имеет ярко выраженный домашний уклон. В плей-офф может быть всё и по-всякому, даром, что ли, в финале Востока в 2021 году «Ак Барс» и «Авангард» метелили друг друга исключительно в гостях?

В регулярном чемпионате – извините, и в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках этих самых регулярных чемпионатов в Казани, у «больших татар» восемь побед против двух «ястребиных». И будет «Ак Барс» против «Авангарда» совсем не таким белым и пушистым с проходным двором в защите, каким был в Нижнекамске и особенно в Нижнем Новгороде.

Будет битва, но поскольку «Авангард» сейчас тоже не промах, то будет битва равных. Мой прогноз будет очень скромным. Предсказываю, что по итогам этой битвы тотал превысит 5.5 шайбы, а «Ак Барс» в итоге наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время».

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