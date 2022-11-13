«Оренбург» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч с коэффициентом 2.42

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Оренбург» — «Краснодар».
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.42.
«Оренбург» провёл последний матч ниже своих возможностей – проиграл «Химкам» (0:2). Есть там вопросы к судье, да и могли забивать оренбуржцы. Но не было того запала, к которому мы привыкли в матчах с участием «Оренбурга» в последнее время. Нужно реабилитироваться.
В этом туре команда Лички уже играет дома, и это совсем другое дело. С настроем проблем быть не должно. Удобный «Оренбургу» искусственный газон, поддержка трибун – всё это должно заставить команду бежать, атаковать, высоко вступать в отбор.
Думаю, «Краснодар» примет эти правила игры, ввяжется в открытый футбол. Он никогда не уклонялся от этого. К тому же у него есть игроки, способные решать моменты на пространстве, а оно будет появляться при стремительном развитии событий. Кордоба в неплохой форме, Сперцян отбыл дисквалификацию.
Так что ожидаю увидеть результативный футбол с обеих сторон. Шансы «Оренбурга» кажутся предпочтительнее, но поставлю просто на тотал больше 3.5 мяча. Обязательно должны быть забитые мячи во встрече таких соперников».
Экспресс с коэффициентом 14.21.
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