«Оренбург» — «Краснодар»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, прямой эфир

13 ноября состоится матч 17-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар». Начало запланировано на 14:00 мск.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч Премьер».
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Победа краснодарцев оценивается в 3.15. На ничью дают коэффициент 3.88.
Букмекеры не сомневаются, что игра 17-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.55.
Экспресс с коэффициентом 14.21.
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