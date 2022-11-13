«Динамо» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на столичное дерби

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.87.
«Заключительная игра тура – встреча на «ВТБ Арене», в которой «Динамо» будет принимать ЦСКА. Недавно команды играли по соседству — на «ВЭБ Арене». И там матч, конечно же, должен был быть «верховым», особенно в исполнении ЦСКА. Огромное количество моментов армейцы не реализовали, а в концовке могли ещё и проиграть, когда были шансы забить у Тюкавина, а Грулёв попал в перекладину.
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«Динамо» после той игры преобразилось. Команда хорошо играет в атаку, много динамовцы забивали. Даже в проигранном матче в Ростове, я думаю, «Динамо» точно не заслуживало поражения. Хороший был матч в их исполнении, хорошо команда комбинировала, может быть, не так много было моментов, но по игре динамовцы не должны были уступать. Если бы не индивидуальные ошибки Лаксальта и Маричаля, то «Динамо» бы точно с очками уехало из Ростова.
Какая-то компенсация должна прийти динамовцам за матч в Ростове-на-Дону. Плюс они играют дома, при своих болельщиках. ЦСКА – соперник вязкий, очень неуступчивый, но сейчас армейцы выглядят не так убедительно, как месяц назад, когда была встреча на «ВЭБ Арене».
Сейчас у ЦСКА есть проблемы в созидании: не в лучшем состоянии Карраскаль с Мединой, Чалов старательно действует, но не убегает в одного – без поддержки латиноамериканцев.
Мне кажется, «Динамо» — фаворит, но просто на победу я бы ставить не рискнул. А вот в том, что в матче будет минимум 3 забитых мяча, я практически не сомневаюсь. Мой прогноз – тотал больше 2.5 мяча за 1.87».
Экспресс с коэффициентом 14.21.
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