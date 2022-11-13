Эксперты оценили шансы Захаряна и Чалова забить в дерби «Динамо» — ЦСКА

13 ноября состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

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Лучшие прогнозы на РПЛ.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех красно-синих оценён экспертами в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Арсен Захарян последний раз забивал в дерби с «Локомотивом». Теперь он может сделать это в матче с ЦСКА. Поставить на гол футболиста можно с коэффициентом 4.73. Также букмекеры предлагают сделать ставку на то, что Захарян отдаст результативную передачу, за 3.75.

Фёдор Чалов является лучшим бомбардиром армейцев на данный момент – 10 голов. Эксперты предлагают поставить на индивидуальный тотал футболиста больше 0.5 мяча с коэффициентом 2.40. Также желающие могут сделать ставку на гол+пас Чалова – за 15.0.

Экспресс с коэффициентом 20.21.

Федун: только «Спартак» может играть так без шести человек.

Прогноз на матч «Рома» — «Торино» с коэффициентом 8.20.

Александр Бубнов сделал прогноз на дерби «Динамо» — ЦСКА.

Прогноз на дерби «Динамо» — ЦСКА с коэффициентом 3.88.

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