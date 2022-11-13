«Химки» — «Сочи»: ставка Егора Титова на матч 17-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Химки» — «Сочи».

Ставка: «Сочи» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.52.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«Химки» в прошлом туре наконец-то смогли выиграть. Почти целый круг этого не удавалось сделать, за это время успели двух тренеров поменять. Долго ничего не мог и Гогниев, но победили «Оренбург», который, на мой взгляд, уже позволил себе недооценить соперника. У меня совершенно нет уверенности, что и в этом туре химчане смогут выиграть, тем более пошли слухи о том, что чуть ли не половина команды уйдёт в зимнее трансферное окно.

«Сочи» в прошлом туре показал, что команду рано списывать со счетов. Да, вроде бы Гаранина убрали, да, без Нобоа тяжело. Но команда сумела собраться и не уступила «Спартаку», хотя рано пропустили гол. В целом по игре сочинцы смотрелись даже более цельно, чем красно-белые.

На мой взгляд, по составу «Сочи» интереснее и в этой встрече у них хорошие шансы увезти очки. Есть игроки, способные создавать моменты. Это и Юсупов, и Жоаозиньо. Есть неплохие нападающие – Мелкадзе, Сарвели. Поставлю на то, что «Сочи» не проиграет при тотале больше 1.5 мяча».

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