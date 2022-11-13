«Ак Барс» — «Авангард»: прямая трансляция, по какому каналу покажут, где смотреть онлайн

13 ноября в Казани на «Татнефть-Арене» состоится матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Местный «Ак Барс» на своём льду примет омский «Авангард».
Стартовое вбрасывание состоится в 16:30 мск. Прямая трансляция этого матча будет доступна на телеканале KHL Prime.
Букмекеры считают хозяев льда фаворитами этой встречи. Сделать ставку на победу казанцев предлагается с коэффициентом 2.17. Успех омичей идёт за 3.04, а ничья после 60 минут встречи — за 4.24.
Эксперты не сомневаются насчёт высокой результативности этого матча: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 — за 2.17.
Итоговая победа «Ак Барса» оценена с коэффициентом 1.71, а победа «Авангарда» с учётом овертайма и буллитов — за 2.26.
Стоит отметить, что это будет первый матч команд в нынешнем сезоне КХЛ. В прошлом сезоне они встретились в первом раунде Кубка Гагарина и победителем в серии вышли «ястребы» (4-2).
Экспресс с коэффициентом 14.21.
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Авангард» с коэффициентом 2.80.
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- 13 ноября 2022
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