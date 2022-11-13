«Динамо» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на московское дерби

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.65.

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«Второе дерби между «Динамо» и ЦСКА за довольно короткий срок. Первая игра получилась противоречивой. За ней было очень интересно смотреть, но моментов создали больше армейцы, их было очень много, а выиграть вполне могли динамовцы, реализуй шансы в концовке. Получилась ничья, но тогда ЦСКА играл с позиции силы, а «Динамо» выглядело каким-то разобранным.

Прошёл месяц, и сейчас уже динамовскую игру многие отмечают. В последнем туре очень не повезло в матче с «Ростовом», но футбол был качественным, особенно в плане контроля мяча, прессинга. ЦСКА же дома проиграл «Пари НН». Моментов было много, но есть ощущение, что армейцы растеряли уверенность.

Я бы поставил на «Динамо», но есть несколько аспектов, которые не позволяют этого сделать. Дисквалифицированы на этот матч Захарян, Макаров и Лаксальт. Не забываем о проблемах в центре обороны.

Поэтому более надёжной ставкой выглядит вариант «обе забьют». В атаке динамовцев сомнений нет, но и у ЦСКА исполнительский уровень очень высок. Если не забили с нижегородцами, что-то сейчас реализуют».

Экспресс с коэффициентом 14.21.

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