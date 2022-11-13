«Химки» — «Сочи»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, прямой эфир

13 ноября состоится матч 17-го тура чемпионата России «Химки» – «Сочи». Начало запланировано на 16:30 мск.
Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех химчан оценивается аналитиками в 4.20. На ничью предлагают поставить за 4.10.
Букмекеры считают, что матч 17-го тура чемпионата России «Химки» – «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.32.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.
Экспресс с коэффициентом 14.21.
Прогноз на матч «Химки» — «Сочи» с коэффициентом 4.05.
Умяров: Ваноли внёс вклад в нынешние успехи «Спартака».
Прогноз на дерби «Динамо» — ЦСКА с коэффициентом 3.88.
- 13 ноября 2022
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30