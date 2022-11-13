«Химки» — «Сочи»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, прямой эфир

13 ноября состоится матч 17-го тура чемпионата России «Химки» – «Сочи». Начало запланировано на 16:30 мск.

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч Премьер».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех химчан оценивается аналитиками в 4.20. На ничью предлагают поставить за 4.10.

Букмекеры считают, что матч 17-го тура чемпионата России «Химки» – «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.32.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Экспресс с коэффициентом 14.21.

Прогноз на матч «Химки» — «Сочи» с коэффициентом 4.05.

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