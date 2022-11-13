«Динамо» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на столичное дерби

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.94.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«Если вспомнить последние игры команд, то у «Динамо» они удавались. Команда одержала ряд побед, показывала хорошую игру. Но в последней встрече динамовцы проиграли «Ростову».

Тем не менее по игре «Динамо» сейчас оставляет очень хорошее впечатление. Наконец-то команда при Йокановиче раскрепостилась и стала показывать интересный атакующий футбол.

Что касается ЦСКА, то команда уже выпала из первой тройки. Казалось бы, проблемы с реализацией моментов временные, но они становятся постоянными. ЦСКА смотрится не очень хорошо.

Сложно сказать, сколько будет голов в этом матче. Думаю, что «Динамо» — фаворит, поэтому я поставлю на его победу с форой (0)».

Экспресс с коэффициентом 14.21.

Где покажут матч «Динамо» — ЦСКА.

Прогноз на матч «Рома» — «Торино» с коэффициентом 8.20.

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Прогноз на дерби «Динамо» — ЦСКА с коэффициентом 3.88.