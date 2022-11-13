Эксперты оценили шансы Махачева и Волкановски после официального объявления боя

Бойцовский промоушен UFC официально объявил о поединке между чемпионами организации, россиянином Исламом Махачевым (23-1) и австралийцем Алексом Волкановски (25-1), который состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).
Волкановски, обладатель титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг), поднимется в лёгкий вес (до 70 кг), чтобы сразиться за титул Махачева.
Эксперты уверены, что Ислам Махачев выиграет в бою с Волкановски, и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.34. Шансы австралийского бойца оценены коэффициентом 3.40. Сделать ставки на ничью можно за 70.0.
В своём последнем бою на турнире UFC 276 в июле 2022 года Волкановски одержал уверенную победу в трилогии с американским экс-чемпионом Максом Холлоуэем и в четвёртый раз защитил титул.
Махачев на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) одолел удушающим приёмом во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру и завоевал вакантный титул.
Экспресс с коэффициентом 14.21.
Чендлер: Порье не вёл себя благородно.
Шлеменко: меня не задели слова Фёдора Емельяненко.
Волкановски приступил к подготовке к поединку с Махачевым.
Усик проведёт бой с Хрговичем под эгидой IBF.
- 13 ноября 2022
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30