Эксперты оценили шансы Махачева и Волкановски после официального объявления боя

Бойцовский промоушен UFC официально объявил о поединке между чемпионами организации, россиянином Исламом Махачевым (23-1) и австралийцем Алексом Волкановски (25-1), который состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

Волкановски, обладатель титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг), поднимется в лёгкий вес (до 70 кг), чтобы сразиться за титул Махачева.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уверены, что Ислам Махачев выиграет в бою с Волкановски, и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.34. Шансы австралийского бойца оценены коэффициентом 3.40. Сделать ставки на ничью можно за 70.0.

В своём последнем бою на турнире UFC 276 в июле 2022 года Волкановски одержал уверенную победу в трилогии с американским экс-чемпионом Максом Холлоуэем и в четвёртый раз защитил титул.

Махачев на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) одолел удушающим приёмом во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру и завоевал вакантный титул.

Экспресс с коэффициентом 14.21.

Чендлер: Порье не вёл себя благородно.

Шлеменко: меня не задели слова Фёдора Емельяненко.

Волкановски приступил к подготовке к поединку с Махачевым.

Усик проведёт бой с Хрговичем под эгидой IBF.

Емельяненко: призываю Яна к терпению и молитве.