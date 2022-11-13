Прогноз на матч «Монако» — «Марсель» с коэффициентом 3.88

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч «Монако» — «Марсель».
Ставка: победа «Монако» и обе забьют за 3.88.
Волей календаря последний матч перед перерывом на чемпионат мира свёл принципиальных соперников со средиземноморского побережья. Матчи между «Монако» и «Марселем» часто выходят обоюдоострыми – с 2015 по 2021 год только в одной из 14 встреч не забили обе команды, и сразу в девяти играх было забито более трёх мячей. Матчи прошлого сезона на этом фоне вышли преступно скучными.
Пришло время возвращаться к зрелищной игре. Обе команды на данный момент не обременены еврокубками. «Марсель» вылетел совсем, а «Монако» продолжит свой путь в Лиге Европы в феврале. Горечь от неудачи в Лиге чемпионов не помешала «Марселю» обыграть «Лион», а «Монако» одержал третью победу подряд, оказавшись сильнее «Тулузы» (2:0).
В Лиге 1 команды набрали одинаковое количество очков, но пребывают в разной форме. У «Монако» семь побед в последних девяти матчах, тогда как у «Марселя» его победная серия оборвалась в конце сентября.
В составе «Монако» два матча подряд в Лиге 1 забивает российский полузащитник Александр Головин. Оба гола вышли на загляденье. И в матче с «Анже» (2:0), и в игре с «Тулузой» российский полузащитник забивал дальними ударами девятку.
Теперь Головина ждёт очередное испытание именитой командой, но «Монако» справится, а оба состава, сбросив еврокубковые оковы, как в старые добрые времена, подарят нам обоюдоострую игру. Поставить на победу хозяев и обе забьют можно с коэффициентом 3.88.
Экспресс с коэффициентом 15.62.
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