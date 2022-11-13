«Динамо» — «Спартак»: прогноз на московское дерби в КХЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 2.04.

Редакторы календаря КХЛ выделили командам четыре и три дня соответственно на подготовку к матчу. Обоим составам это было весьма кстати. Хоккеистам «Динамо» нужны были отдых и акклиматизация после возвращения из турне по Дальнему Востоку. Тренерскому штабу – время проанализировать причины неудачи в этой поездке. «Динамо» проиграло в матчах с «Адмиралом» (1:2), «Амуром» (1:2) и «Сибирью» (3:5).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дома на «ВТБ Арене» бело-голубые ещё совсем недавно чувствовали себя куда увереннее и даже набрали одно очко в матче со СКА (3:3), уступив почти непобедимым петербуржцам только по буллитам. «Динамо» не проигрывало в основное время в восьми из десяти последних домашних матчей сезона.

Три дня отдыха «Спартаку» были весьма кстати. На днях было объявлено имя нового тренера красно-белых. Игорь Гришин тренировал фарм-клуб «Спартака» – воскресенский «Химик». Эта команда забросила больше всего шайб в текущем сезоне ВХЛ. Поэтому стоит ожидать от «Спартака» более атакующей игры и увеличения результативности.

В ожидании назначения нового тренера «Спартак» под руководством исполняющего обязанности Алексея Заварухина неожиданно выиграл дерби у ЦСКА (2:1). Эта победа прервала серию из шести поражений подряд, что и стало причиной увольнения Бориса Миронова.

Большое количество шайб стоит ожидать не только из-за философии игры нового тренера «Спартака», но ещё и по той причине, что в последнее время дерби между «Динамо» и «Спартаком» выходят весьма зрелищными. Тотал больше 4.5 шайбы пробивался в пяти матчах подряд. Выберем эту ставку как основную.

Экспресс с коэффициентом 7.25.

Прогноз на матч «Амур» — «Трактор» с коэффициентом 2.50.

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