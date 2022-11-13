Прогноз на Итоговый чемпионат АТР Софьи Тартаковой с коэффициентом 8.50

Телеведущая и экс-ведущая радио Софья Тартакова дала прогноз на победителя Итогового чемпионата ATP.
Ставка: победа Рафаэля Надаля за 8.50.
«Поговорим об Итоговом чемпионате у мужчин. Букмекеры видят явным фаворитом Новака Джоковича, но я в этом сомневаюсь.
Я бы на вашем месте рискнула, так как у Новака тяжелейшая группа и он потратит много сил на групповом этапе. Причём намного больше, чем его извечный соперник Рафаэль Надаль. Я очень верю в Рафу – коэффициент на его победу 8.50.
Будет также любопытно посмотреть на Медведева. Думаю, что он соберётся на этот турнир и очень здорово сыграет. Коэффициент на его победу 4.30, но мне кажется, что старожилы наведут шороху в Турине».
Экспресс с коэффициентом 7.25.
Медведев рассказал, кого считает фаворитом Итогового турнира.
Медведев прокомментировал результат жеребьёвки Итогового турнира ATP.
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- 13 ноября 2022
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