«Локомотив» — «Северсталь»: где смотреть онлайн, во сколько начало, прогнозы

14 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Северсталь». Начало встречи — не ранее 19:00 мск.
Смотреть матч можно будет на телеканале KHL Prime.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.84. На победу череповчан эксперты предлагают коэффициент — 4.20.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.
Экспресс с коэффициентом 7.25.
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