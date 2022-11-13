«Локомотив» — «Северсталь»: где смотреть онлайн, во сколько начало, прогнозы

14 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Северсталь». Начало встречи — не ранее 19:00 мск.

Смотреть матч можно будет на телеканале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.84. На победу череповчан эксперты предлагают коэффициент — 4.20.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Экспресс с коэффициентом 7.25.

Кузнецов: Овечкин точно побьёт рекорд Гретцки.

Прогноз на московское дерби в КХЛ «Динамо» — «Спартак».

Кубок мира по хоккею перенесли на 2025 год.

Прогноз на матч «Амур» — «Трактор» с коэффициентом 2.50.