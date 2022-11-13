Прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Трактор» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Трактор».
Ставка: победа «Амура» с форой (0) за 2.50.
В этом матче эксперты всерьёз верят в гостей, что на самом деле не должно особо удивлять с учётом результатов на дистанции. Тем не менее «Амур» уже не раз доказывал, что он хоть и не обладает достаточными ресурсами для постоянной борьбы за плей-офф, но выдавать яркие отрезки способен. Сейчас именно такой отрезок – «тигры» выиграли в трёх из четырёх последних матчей.
Хабаровчане выигрывали не у кого-то из конкурентов со дна таблицы, а у «Динамо» (2:1), «Салавата Юлаева» (2:1) и СКА (2:1). У всех этих побед есть очевидная общая черта – «Амур», по-прежнему не обладая достаточно классным нападением, способен засушить любую атаку соперника на своей половине площадки.
В пяти последних матчах только «Автомобилист» смог забросить ему больше двух шайб (2:4). Примечательно, что не так давно «Трактор» выиграл у «тигров» с очень большими трудностями – решающим стал один гол (0:1).
Сейчас челябинцам будет намного сложнее. Во-первых, они снова в полосе неудач – три поражения в четырёх последних играх, а в двух предыдущих ни одной заброшенной шайбы. Во-вторых, травмирован лучший бомбардир Антон Бурдасов, без которого потенциал атаки уменьшается вдвое. Сейчас у «Амура» есть шанс взять реванш, а нам стоит рассмотреть его победу с форой (0) с коэффициентом 2.50.
Экспресс с коэффициентом 7.25.
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