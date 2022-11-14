«Аталанта» — «Интер»: результат матча Серии А, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» на стадионе «Джевисс» принимала «Интер».

Финальный свисток главного арбитра Даниэле Киффи зафиксировал победу гостей со счётом 3:2.

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В середине первого тайма защитник гостей Стефан де Врей сфолил в своей штрафной площади, и рефери без колебаний назначил пенальти. Адемола Лукман с 11-метровой отметки был точен. Спустя 11 минут «Интер» восстановил равновесие в счёте: Лаутаро Мартинес выполнил точную передачу на Эдина Джеко, который поразил ворота «Аталанты».

На 56-й минуте босниец оформил дубль и вывел свою команду вперёд. Спустя шесть минут защитник «Аталанты» Хосе Паломино срезал мяч в собственные ворота. На 77-й минуте Паломино поразил уже ворота гостей, сократив отставание «Аталанты» до минимума. Больше команды голов забить не сумели.

«Интер» набрал 30 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. «Аталанта» (27) – шестая.

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