«Химки» — «Сочи»: результат матча РПЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забивал

13 ноября состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Химки» принимали «Сочи». Встреча между командами проходила на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток главного арбитра матча Сергея Иванова прозвучал в 16:30 мск.

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Футболисты «Сочи» открыли счёт ближе к концу первой половины встречи. Случилось это на 33-й минуте матча, когда нападающий Георгий Мелкадзе реализовал момент после точной передачи Жоаозиньо.

Во втором тайме «Химки» пытались отыграться, но гости уверенно нивелировали все атаки. В итоге «Сочи» забил свой второй мяч, когда на 85-й минуте отличился форвард Владислав Сарвели, сыграв на добивании после попытки забить Луки Джорджевича.

На 90+4-й минуте хозяева остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Данил Казанцев. Матч закончился победой «Сочи» со счётом 2:0.

«Сочи» набрал 25 очков и остался на девятом месте российского чемпионата. «Химки», у которых 12 очков, находятся на 15-м месте в зоне вылета.

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