«Динамо» — ЦСКА: результат матча РПЛ, кто выиграл в дерби, какой счёт, кто забивал

13 ноября завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимало ЦСКА. Команды встречались на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра матча Владислава Безбородова прозвучал в 19:30 мск.

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Хозяева вышли вперёд на 40-й минуте встречи благодаря голу Дмитрия Скопинцева, точный пас ему отдал Даниил Фомин.

На 63-й минуте «Динамо» забило ещё один — гол на счету Муми Нгамалё. Через две минуты армейцы сумели сократить отставание в счёте, когда Иван Обляков реализовал свой голевой момент. На 79-й минуте Иван Обляков получил вторую жёлтую карточку в матче и оставил гостей в меньшинстве.

На 81-й минуте «Динамо» не реализовало 11-метровый удар. На 82-й минуте составы уравнялись, когда второй «горчичник» получил Ярослав Гладышев. Матч закончился победой «Динамо» со счётом 2:1.

Благодаря этой победе хозяева набрали 29 очков и поднялись на четвёртое место турнирной таблицы. ЦСКА, у которого столько же очков, из-за разницы мячей опустился на пятую строчку.

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