«Амур» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Трактор».



Ставка: победа «Амура» в матче за 2.36.



«Дважды умученный во Владивостоке «Трактор» переехал в Хабаровск на следующие два матча. Казалось бы, теперь челябинцам должно стать немного полегче: и к Дальнему Востоку они понемногу адаптируются, и площадка в Хабаровске нормальная по размерам. Да и сам «Амур» продолжает считаться слабее «Адмирала», что подтверждается и турнирной таблицей.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Между прочим, по потерянным очкам хабаровчане идут лучше челябинцев. У них на три очка меньше, чем у «Трактора», но при этом и сыграно на три матча меньше. И если они сыграют с уральцами так, как сыграли с ними во Владивостоке, то…



Статистика личных встреч, конечно, на стороне «Трактора». Со времен образования КХЛ челябинцы наиграли на трехкратное преимущество по количеству побед. Конкретно в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в Хабаровске в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, преимущество чуть меньше, но все равно на стороне уральцев: семь против трех.



Решающим элементом, на мой взгляд, станет тот факт, что для «Трактора» это будет четвертый матч на самом трудном в КХЛ выезде и третий матч через день. Тогда как у «Амура» перед этой игрой было на двое суток отдыха больше. И нельзя забывать, чем для хабаровчан завершилась предыдущая игра. А завершилась она, если кто забыл, домашней победой над СКА.



Учитывая все вышеизложенное, прогнозирую два очка «Амуру», добытые, скорее всего, в основное время, но зарекаться на это не стану. И еще: матч будет убойно низовым, оба соперника играют исключительно от своих ворот. Поэтому тотала выше 5,5 ждать не следует», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 7.25.



Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Спартак» с коэффициентом 2.45.



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